Mutares Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Mutares

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Mutares. Die Mutares-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 15,5 Prozent auf 31,60 EUR abwärts.

Die Mutares-Aktie musste um 15:50 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 15,5 Prozent auf 31,60 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Mutares-Aktie bis auf 30,55 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 184.645 Mutares-Aktien.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mutares-Aktie derzeit noch 55,70 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,64 EUR. Dieser Wert wurde am 27.09.2024 erreicht. Derzeit notiert die Mutares-Aktie damit 69,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Mutares-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mutares 2,00 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 42,25 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.05.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Mutares-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 12.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Mutares im Jahr 2024 6,10 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

