Mutares Aktie News: Mutares tendiert am Vormittag nordwärts

Die Aktie von Mutares gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Mutares-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 32,25 EUR zu. Die Mutares-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 32,40 EUR. Bei 31,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Mutares-Aktie belief sich zuletzt auf 9.006 Aktien.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 52,56 Prozent Plus fehlen der Mutares-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2024 bei 18,64 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mutares-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an Mutares-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,00 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,25 EUR je Mutares-Aktie an.

Am 20.05.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Mutares veröffentlicht werden. Mutares dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,10 EUR je Mutares-Aktie belaufen.

