EQS-Adhoc: Mutares SE & Co. KGaA verschiebt Veröffentlichung ihres testierten Jahres- und Konzernabschlusses 2024 und ordentliche Hauptversammlung

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Mutares SE & Co. KGaA verschiebt Veröffentlichung ihres testierten Jahres- und Konzernabschlusses 2024 und ordentliche Hauptversammlung München, 28. April 2025 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN DE000A2NB650) („Gesellschaft") verschiebt die ursprünglich für den 29. April 2025 angekündigte Veröffentlichung ihres testierten Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2024. Die Gesellschaft wurde heute von ihrem Abschlussprüfer, der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, darüber informiert, dass dieser seine Prüfungshandlungen nicht planmäßig werde abschließen können. Die notwendige Verschiebung ist im Wesentlichen mit einem erhöhten Prüfungs- und Dokumentationsaufwand aufgrund komplexer Sondersachverhalte begründet. Die Gesellschaft arbeitet eng und transparent mit dem Abschlussprüfer zusammen, um schnellstmöglich einen testierten Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlichen zu können. Die Veröffentlichung des testierten Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2024 ist nun für den 20. Mai 2025 geplant. Vor diesem Hintergrund wird die Gesellschaft noch am heutigen Tag vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlichen. Als Folge der späteren Offenlegung des testierten Jahres- und Konzernabschlusses kann die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft nicht wie geplant am 6. Juni 2025 stattfinden. Die Gesellschaft plant die Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung auf die erste Julihälfte 2025 zu verschieben und wird über den genauen neuen Termin für die ordentliche Hauptversammlung so bald wie möglich informieren. Wichtige Hinweise Bestimmte Aussagen in dieser Ad-hoc-Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß eine Reihe von Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthalten sind. Diese Risiken, Unsicherheiten und Annahmen könnten sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der hierin beschriebenen Pläne und Ereignisse auswirken. Niemand übernimmt die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Sie sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Ad-hoc-Mitteilung gelten. Kontakt: Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Tel. +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.com

www.mutares.com



