Dow Jones eröffnet Woche mit Pluszeichen

Der Dow Jones begann die Montagssitzung mit einem Zuwachs von 0,19 Prozent auf 27.718,74 Punkte und legt aktuell deutlicher um 1,21 Prozent auf 28.002,50 Zähler zu. Damit bleibt die psychologisch wichtige Marke von 28.000 Punkten in greifbarer Nähe.

In der vergangenen Woche und auch schon davor waren teils massive Tagesschwankungen zu beobachten gewesen, ausgelöst vor allem von Gewinnmitnahmen bei den heißgelaufenen Technologieaktien. So verzeichneten die NASDAQ-Indizes den kräftigsten Wochenverlust seit dem Höhepunkt der Corona-Krise im März.

Mit der Erholung am Montag setzt sich die Welle starker Bewegungen in beide Richtungen fort. Ein treibender Faktor sind Aussagen von AstraZeneca, wonach die klinischen Versuche mit einem viel versprechenden Corona-Impfstoff nach einer kurzen Pause zumindest in Großbritannien wieder aufgenommen werden. Es gebe generell wieder etwas mehr Zuversicht hinsichtlich eines Impfstoffs, sagt Robert Carnell von ING.

Belastend wirkt weiter die Unsicherheit rund um die US-Präsidentschaftswahl und die erlahmende Erholung der Weltwirtschaft. Es gehe jetzt in Richtung höherer Volatilität und geringerer Renditen, vermutet James McCormick von NatWest Markets. Er rechnet zwar nicht mit einer Wiederholung des Absturzes von Februar und März, doch sei die Aufwärtsbewegung nun offenbar gedeckelt. Des weiteren wirft die US-Notenbank Fed ihre Schatten voraus - hier werden am Mittwoch Neuigkeiten zur Geldpolitik rund um Leitzinsen und weitere Maßnahmen erwartet.

Milliardendeals im Fokus

Mit milliardenschweren Übernahmen machen NVIDIA und Gilead Sciences von sich reden. Der japanische Technologiekonzern Softbank hat den Verkauf des britischen Chipdesigners ARM Holdings im Wert von rund 40 Milliarden US-Dollar an NVIDIA bestätigt. Der Pharmakonzern Gilead Sciences will sich mit dem Kauf des Biotech-Unternehmens Immunomedics in Höhe von 21 Milliarden US-Dollar bei Krebstherapien verstärken.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Bildquellen: Frontpage / Shutterstock.com, spirit of america / Shutterstock.com