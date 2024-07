• Kamala Harris wohl Ersatzkandidatin für US-Präsident Joe Biden

• Harris mit viel Rückenwind

• TMTG-Aktie leidet unter Entwicklungen

Erst kürzlich sorgte die Nachricht, dass der amtierende US-Präsident Joe Biden im November nicht erneut zur Wahl antreten wird, für Aufsehen. Es sei im besten Interesse sowohl seiner Partei als auch des Landes, wenn er sich zurückziehe und keine zweite Amtszeit mehr anvisiere, erklärte Biden den Schritt. Zuvor war der 81-Jährige aufgrund seines mentalen Zustands bereits des Öfteren kritisiert worden.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV