In seiner Rede auf dem Republikaner-Parteitag in Milwaukee kündigte Trump an, er wolle "Präsident aller Amerikaner sein". Als dieser werde er "massive Steuersenkungen" durchsetzen und ein Ende der Inflation erzielen.

Die Rede von Donald Trump bei dem Parteitag in Milwaukee, der unter dem Motto "Hoffnung und Optimismus" stand, sorgte jüngst wieder einmal für Aufsehen. Trump hatte seine Rede, im Rahmen welcher er seine Nominierung als Präsidentschaftskandidat annahm, zuvor als Versöhnungsrede angekündigt. Der Start war tatsächlich auch noch recht versöhnlich, so betonte der US-Amerikaner, er wolle der "Präsident für ganz Amerika werden, nicht nur für halb Amerika, denn es ist kein Sieg, für halb Amerika zu gewinnen". Trump appellierte an die Einheit seiner Partei und auch die des Landes. "Die Zwietracht und die Spaltung in unserer Gesellschaft müssen geheilt werden. Wir heilen es einfach schnell. Als Amerikaner sind wir durch ein einziges Schicksal und eine gemeinsame Bestimmung miteinander verbunden. Wir erheben uns gemeinsam, oder wir fallen auseinander", betonte Trump während seiner 92-minütigen Sprechzeit.

Je länger Trump sprach, desto mehr verfiel er allerdings wieder in alte Muster, sprach von Wahlbetrug und einem dritten Weltkrieg. Von dem jüngsten Attentat auf ihn war während der Rede kaum noch etwas zu spüren - hatte er sich zu Beginn seines Auftritts, als er von dem Erlebten berichtete, noch zurückhaltend gegeben, zeigte sich Trump im Verlauf schließlich wieder gewohnt kämpferisch und selbstsicher.

Trump verspricht Steuersenkungen und Inflationsende

Im Verlauf seiner Rede bekräftigte Trump außerdem frühere Versprechen, die Steuern zu senken sowie die Inflation durch eine höhere US-Produktion fossiler Brennstoffe zu stoppen. "Ich werde die verheerende Inflationskrise sofort beenden, die Zinssätze senken und die Energiekosten senken. Wir werden bohren, Baby, bohren", was "zu einem massiven Preisrückgang führen wird", wie MarketWatch den ehemaligen US-Präsidenten zitiert. Darüber hinaus sprach sich Trump erneut gegen Migranten aus: "Sie kommen von überall". "Wir sind zu einer Müllhalde für den Rest der Welt geworden - und der lacht uns aus. Die denken, dass wir dumm sind", so der 78-Jährige. Wenn er wieder Präsident werde, werde er die illegale Einwanderung stoppen, "indem ich unsere Grenze schließe und die Mauer fertigstelle".

Hinsichtlich der Wahl am 5. November zeigte sich Trump weiterhin siegessicher: "In vier Monaten werden wir einen unglaublichen Sieg erringen".

Trotz der Versprechungen, die Trump in seiner Rede machte, und seiner Erzählungen von Einigkeit halten sich Anleger an der NASDAQ am Freitag zurück: Die Trump Media & Technology Group (TMTG)-Aktie verliert vorbörslich zeitweise um 2,06 Prozent auf 36,60 US-Dollar.

