Später Kursrutsch: US-Börsen beenden den Dienstagshandel mit Verlusten

Der Dow Jones beendete den Handelstag mit einem Abschlag von 1,47 Prozent bei 24.234,90 Punkten. Dabei verstärkte sich der Abwärtstrend im späten Handel.

Nach kräftigen Gewinnen zum Wochenstart sind die Anleger am US-Aktienmarkt am Dienstag wieder vorsichtiger geworden. Ins Kontor schlug dabei auch, dass die Baumarktkette Home Depot mit ihrer Quartalsbilanz erstmals seit sechs Jahren wieder enttäuschte. Positiv wurde dagegen der Bericht von Walmart bewertet und die fortgesetzte Ölpreiserholung. Wenig beeindruckt reagierten Anleger zugleich auf Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell und Finanzminister Steven Mnuchin vor dem Bankenausschuss des Senats.

Am Montag noch hatten vor allem positive Nachrichten zu einem möglichen Impfstoffkandidaten gegen die Lungenkrankheit Covid-19 die US-Börsen richtiggehend beflügelt. Der Dow war um fast 4 Prozent gestiegen und hatte damit seine Verluste aus der vergangenen Woche wieder mehr als wett gemacht.

Powell wiederholte nun an diesem Dienstag erneut, dass die US-Notenbank alle ihre Instrumente zur Bekämpfung der Corona-Krise einsetzen werde. Zugleich unterstrich er, dass der Einsatz der Fed nur Teil einer breiten Unterstützung durch öffentliche Stellen sei und spielte damit wohl auch auf sein Plädoyer für zusätzliche Finanzhilfen seitens des Staates an. "Während für Powell die meiste Zeit das Glas halb leer war und er betonte, dass mehr getan werden müsse, um der Wirtschaft zu helfen, war Mnuchins Ausblick über sich verbessernde Wirtschaftsbedingungen in der zweiten Jahreshälfte der eines halb vollen Glases", sagte Marktanalyst Edward Moya vom Währungsbroker Oanda. Vom Hocker gehauen hätten beide aber niemanden, denn "es gab nichts bahnbrechend Neues als Antwort auf Covid-19".

Unter den Einzelwerten stachen an diesem Dienstag vor allem die beiden Dow-Werte Home Depot und Walmart mit ihren Geschäftsberichten und Kursverläufen hervor.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

