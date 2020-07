Sartorius erhöht Prognose für Geschäftsjahr 2020 - Analyst bleibt bei "Overweight"

Grund dafür sei die starke Entwicklung in der Sparte Bioprocess Solutions im ersten Halbjahr sowie eine auch für den weiteren Jahresverlauf erwartete hohe Nachfrage, teilte der im MDAX und TecDAX notierte Konzern mit. Ein Teil des zusätzlich erwarteten Geschäfts sei auf die Coronavirus-Pandemie zurückzuführen: Sartorius -Produkte werden sowohl bei der Herstellung von Impfstoffen als auch von antiviralen Medikamenten eingesetzt.

Für 2020 erwartet die Sartorius AG nun ein Umsatzwachstum von 22 bis 26 Prozent und eine operative EBITDA-Marge von etwa 28,5 Prozent. Bisher hatte der Konzern mit einem Wachstum von 15 bis 19 Prozent und einer EBITDA-Marge von etwa 27,5 Prozent gerechnet.

Für die Sparte Bioprocess Solutions wird mit einer Umsatzsteigerung von 26 bis 30 (bisher 17 bis 21) Prozent gerechnet, die operative EBITDA-Marge1 soll bei etwa 31 (bisher etwa 30) Prozent liegen. Der Ausblick für die Sparte Lab Products & Services bleibt mit einem Wachstum des Umsatzes von 10 bis 14 bei einer entsprechenden Marge von etwa 20 Prozent unverändert.

Die Prognose sei aufgrund der Pandemie aber weiterhin mit einer größeren Unsicherheit behaftet als üblich.

Im ersten Halbjahr stieg der Auftragseingang auf Basis vorläufiger Zahlen wechselkursbereinigt um 27,5 Prozent. Der Umsatz legte wechselkursbereinigt um 17,9 Prozent und die operative EBITDA-Marge erreichte 27,8 Prozent.

Den vollständigen Halbjahresbericht will Sartorius wie geplant am 21. Juli veröffentlichen.

JPMorgan lässt Aktie auf "Overweight

Die US-Bank JPMorgan hat die Vorzugsaktie von Sartorius nach vorläufigen Zahlen und angehobenen Jahreszielen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Der Pharma- und Laborausrüster habe seinen Ausblick wegen höherer Schätzungen für die Sparte BioProcess deutlich hochgeschraubt, schrieb Analyst Richard Vosser in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Er rechnet daher mit einer positiven Aktienreaktion, auch wenn die bisherige Kursentwicklung in diesem Jahr bereits stark gewesen sei.

FRANKFURT (Dow Jones) / NEW YORK (dpa-AFX)

