Novartis hebt Umsatzausblick - Übernimmt US-Firma Endocyte

Die Schweizer zeigten sich am Donnerstag für die Umsatzentwicklung etwas optimistischer. Hohe Kosten für den Konzernumbau belasteten jedoch die Ergebnisse. Novartis kündigte zudem an, sein Geschäft mit neuartigen Medikamenten durch die Übernahme der US-Firma Endocyte für 2,1 Milliarden Dollar ausbauen zu wollen. An der Börse zog die Novartis-Aktie kurz nach dem Handelsstart leicht um 0,6 Prozent an.

2018 traut sich Novartis nun zu, seine Umsätze im mittleren einstelligen Prozentbereich steigern zu können. Vorher hatte der Konzern noch ein niedriges bis mittleres einstelliges Plus anvisiert. Dass die Untergrenze der bisherigen Bandbreite nun wegfällt, kam indes für Kenner wenig überraschend. Analysten hatten bereits damit gerechnet, nachdem Finanzchef Harry Kirsch solch einen Schritt bei der Vorstellung der Halbjahreszahlen angedeutet hatte.

An seiner Ergebnisprognose hält der Konzern weiter fest: Für das operative Kernergebnis, aus dem Abschreibungen, Zu- und Verkäufe sowie andere Sonderfaktoren herausgerechnet sind, wird ein Anstieg im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich erwartet.

Im dritten Quartal war es vor allem der Pharmabereich (Innovative Medicines), der dem Konzern zu weiterem Wachstum verhalf. Die im kommenden Jahr vor der Abspaltung stehende Augensparte Alcon setzte ihre Erholung ein weiteres Quartal fort. Das Unternehmen soll 2019 an die Börse gebracht werden. Bei der Generikasparte Sandoz machte sich weiterhin der Preisdruck insbesondere in den USA bemerkbar, der auf die Erlöse drückte. Sandoz konnte diese Last nur zum Teil durch höhere Verkäufe wettmachen.

Im Gesamtkonzern stiegen die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr um 3 Prozent auf 12,8 Milliarden Dollar. Starke Zuwächse verzeichneten vor allem zwei Hoffnungsträger: Das Schuppenflechtemittel Cosentyx kam - gerechnet zu konstanten Wechselkursen - auf ein Umsatzplus von 37 Prozent. Die Erlöse mit dem Herzmittel Entresto konnte Novartis sogar mehr als verdoppeln.

Nach drei mauen Jahren nimmt Novartis unter der Führung des neuen Konzernchefs Vasant Narasimhan langsam Fahrt auf. Der erst seit Februar amtierende US-Amerikaner will Novartis durch die Konzentration auf innovative Medizin und neuartige Gentherapien voranbringen und hat bereits zahlreiche weitreichende Entscheidungen zum Umbau des Konzerns getroffen. Alcon wird an die Börse gebracht, Teile des US-Portfolios von Sandoz kamen unter den Hammer. Erst kürzlich kündigte der neue Novartis-Chef einen Abbau an von mehr als 2000 Stellen in der Schweiz und die Schließung eines Werkes in Großbritannien an.

Im abgelaufenen Quartal jedoch musste Narasimhan sich trotz der Umsatzzuwächse mit weniger Gewinn zufrieden geben. Das für die Konzernprognose maßgebliche bereinigte operative Kernergebnis stieg zwar um 5 Prozent auf gut 3,6 Milliarden Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Höhere Restrukturierungskosten sowie Anlaufinvestitionen, die Novartis zur Steigerung seines Wachstums tätigte, sorgten jedoch für einen Rückgang beim operativen Ergebnis um 18 Prozent auf 1,9 Milliarden Dollar. Auch ein Rückruf des bei Augenoperationen verwendeten Implantats Cypass belastete.

Unter dem Strich sank der Überschuss um 22 Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar. Hier machte sich auch der Wegfall der Beiträge aus einem Gemeinschaftsunternehmen mit GlaxoSmithKline bemerkbar. Novartis hatte seinen Anteil im zweiten Quartal an die Briten veräußert.

Die jetzige Übernahme der US-Firma Endocyte passt zum Fokus auf neuartige Therapien. Novartis will für das auf Radiopharmazeutika spezialisierte US-Unternehmen 24 Dollar je Aktie hinblättern. Endocyte entwickelt zielgerichtete Therapien zur Behandlung von Krebskrankheiten auf der Basis von radioaktiven Substanzen. Einem der Endocyte-Produkte winke womöglich ein baldiger Marktstart, erklärte Novartis.

