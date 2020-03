INDEX-MONITOR: BayWa für Adler Real Estate ab 2. April im SDax

Der Agrarhändler BayWa ersetzt ab dem 2. April Adler Real Estate im SDAX . Hintergrund sei die Übernahme des Immobilienunternehmens durch den Konkurrenten Ado Properties , teilte der Indexanbieter Deutsche Börse am Montagabend in Zug mit. Durch den Kauf sinkt der Streubesitz von Adler unter zehn Prozent, eine Bedingung für die Berücksichtigung in dem Index./he

