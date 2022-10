Twitter-Aktie: Musk fängt mit Umbau von Twitter an - Eigenes Inhaltegremium geplant

Chancen durch Nichtverkauf

Der Kauf von Aktien ist heutzutage mit Hilfe von Direktbrokern und Investment-Apps so leicht wie nie zuvor. Viele Anleger vergessen in diesem Zusammenhang jedoch, dass nicht nur der Kauf, sondern vor allem auch der richtige Verkauf entscheidend für den langfristigen Erfolg am Kapitalmarkt ist.