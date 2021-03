Nemetschek erhöht Dividende - Nemetschek-Aktie gibt dennoch nach

GO

DAX im Minus -- Asiens Börsen schließen sehr schwach -- Nike verfehlt Erwartungen im dritten Quartal -- Commerzbank hat wohl drei Kandidaten für Aufsichtsratsvorsitz -- Schaeffler, FedEx im Fokus

Baader Bank mit erfolgreichem Jahr 2020. Credit Suisse und UBS verbessern Abwickelbarkeit. Nikola will mit der Ausgabe neuer Aktien Millionen einsammeln. UBS stuft GEA-Aktie auf "Buy" hoch. Amazon schließt Exklusiv-Vertrag für NFL. Eni-Aktionäre dürfen über erneute Aktienrückkäufe abstimmen. Pemex entdeckt großes Ölfeld in Mexiko. Ford stoppt kurzzeitig Produktion in zwei Werken.