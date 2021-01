Nemetschek-Aktie tiefer: Goldman senkt Nemetschek auf "Neutral" - Ziel gesenkt auf 56 Euro

Er sehe den Softwarehersteller Nemetschek im wachstumsträchtigen Bausoftware-Bereich zwar weiter gut positioniert, doch die Kursentwicklung der bereits hoch bewerteten Aktie dürfte vom Transformationsprozess des Geschäftsmodells hin zu Mietsoftware dominiert werden, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieser berge zwar langfristig die Chance auf höhere regelmäßige Erlöse, bringe aber auch Umsetzungsrisiken sowie eine zunächst schwieriger vorhersagbare Geschäftsentwicklung mit sich. Moawalla senkte seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen für die Jahre bis 2024.

Via XETRA verlieren Nemetschek-Papiere zeitweise 4,04 Prozent auf 58,20 Euro.

/gl/mis

