Enttäuschung: Nemetschek-Aktie erhält Dämpfer

€uro am Sonntag

von Klaus Schachinger, €uro am Sonntag

Der Aktienkurs sackte deutlich ab. Für das neue Geschäftsjahr erwartet Europas führender Entwickler von Software für Architekturbüros und Baufirmen nicht wesentlich höhere Gewinnmargen als für 2019 sowie ein Umsatzwachstum von voraus­sichtlich weniger als zehn Prozent. Analysten hatten mit höheren Margen und mehr Erlöswachstum kalkuliert.

Wie Kaufmann jedoch schon Anfang November gegenüber €uro am Sonntag erklärte, will ­Nemetschek Rückstände bei Einstellungen schnell aufholen, auch zulasten der Marge. Darüber hinaus stellte der Firmenlenker für 2021 moderates Wachstum in Aussicht.

Bildquellen: Nemetschek Group

