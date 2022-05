Rückenwind vom NASDAQ Composite: DAX grenzt Verluste letztlich deutlich ein

Der DAX begann den Handelstag 2,29 Prozent niedriger bei 13.512,13 Punkten. Nachdem er über den Großteil des Tages deutlich in der Verlustzone verweile, schaffte er es am Nachmittag seine Abschläge deutlich einzugrenzen. Er beendete den Tag letztlich 0,64 Prozent leichter bei 13.739,64 Zählern.

Wie schon am Vortag hat auch am Donnerstag der DAX seine Verluste am Nachmittag wieder eingedämmt. Die hohen Kursschwankungen zeugen von der Nervosität der Anleger in einem nach wie vor schwierigen Börsenumfeld. Als hilfreich erwies sich zuletzt eine zaghafte Stabilisierung an der US-Technologiebörse NASDAQ nach ihrem neuerlichen Ausverkauf am Vortag. Die Bärenmarktstimmung habe sich zwar verfestigt, doch es wachse nun auch die Wahrscheinlichkeit für eine kräftige Gegenbewegung, schrieben die Autoren der Fuchs Kapital Börsenbriefe in ihrer aktuellen Ausgabe. Fundamental gebe es aber noch keinen Grund, einen Richtungswechsel an der Börse zu erwarten. Bilanzsaison im vollem Gange Daneben beschäftigt Investoren eine Welle von Firmenbilanzen. Aus dem DAX legten unter anderem der Versorger RWE, der Versicherer Allianz und der Technologiekonzern Siemens Zahlen vor. Redaktion finanzen.net / dpa-AFX Weitere News zum Thema Zum DAX in Realtime

Wer bewegt heute den DAX?

Hier geht´s zum Börsenticker Bildquellen: thodonal88 / Shutterstock.com