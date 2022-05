Ukraine-Krieg im Ticker: Asiens Börsen uneinheitlich -- RWE verdient mehr -- Siemens wächst deutlich -- Russland sanktioniert westliche Energiefirmen -- Rivian, Walt Disney, Beyond Meat im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte schwankungsanfällig.

So eröffnete der DAX fester und hielt sich auch anschließend in der Gewinnzone. Am Nachmittag bröckelten die Zuschläge jedoch deutlich ab. Schon kurz darauf ging es jedoch wieder deutlich aufwärts. Zum Handelsschluss gewann das Börsenbarometer 2,17 Prozent auf 13.828,64 Punkte. Der TecDAX notierte ebenfalls weit im Plus, nachdem er schon anfänglich gestiegen war. Er schloss 1,7 Prozent höher bei 2.977,95 Zählern.

Positiv wurde aufgenommen, dass das Corona-Infektionsgeschehen in China nachlässt. Dies weckte Hoffnungen, dass die wachstumszehrenden Beschränkungen in der wichtigen Exportnation gelockert werden.

Mit den US-Inflationsdaten warteten die Anleger zudem auf neue Hinweise zur US-Geldpolitik. Diese verlangsamte sich im April etwas auf 8,3 Prozent nach 8,5 Prozent im Vormonat.

Darüber hinaus prasselten erneut zahlreiche Firmenbilanzen auf die Investoren ein.

