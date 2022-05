Sicherheitsbedenken: Tesla-Konkurrent BYD ruft Fahrzeuge in die Werkstätten zurück

• 10.000 BYD-Fahrzeuge betroffen• Rückruf wegen möglicher fehlerhafter Fertigung bei Akkupacks• Experten sehen keine Risikohäufung10.000 BYD -Fahrzeuge müssen zurück in die Werkstätten. Der Grund sind Sicherheitsbedenken bezüglich des Batteriepacks der Elektroautos.

Möglicherweise fehlerhafte Batteriepacks

Angaben der Nachrichtenagentur Xinhua zufolge, die sich auf eine Erklärung der Qualitätsaufsichtsbehörde in China, der State Administration for Market Regulation, beruft, hat BYD den Rückruf von fast 10.000 Fahrzeugen angekündigt, um das möglicherweise fehlerhafte Batteriepack zu ersetzen.

Begonnen habe der Rückruf bereits am 29. April, betroffen seien Tang DM-Fahrzeuge, die zwischen dem 2. September 2021 und dem 14. März 2022 hergestellt wurden, heißt es in einer Mitteilung der Behörde.

Als Grund für den Rückruf gab das Unternehmen an, die zurückgerufenen Fahrzeuge könnten fertigungsbedingt mit einer unebenen Montagefläche des Entlüftungsventils in der Aggregatewanne ausgestattet sein, wodurch die Gefahr des Eindringens von Wasser bestehe.

Die könnte zu einem Ausfall des Stromkreises im Leistungsbatteriesystem führen und in extremen Fällen zu einem thermischen Durchgehen der Leistungsbatterie führen, was ein Sicherheitsrisiko darstelle, hieß es von Unternehmensseite weiter. Die fraglichen Batteriepacks würden nach einer Inspektion durch autorisierte Händler kostenlos ersetzt.

E-Autos nicht per se unsicherer

Zuletzt hatte das von Starinvestor Warren Buffett gestützte chinesische Unternehmen bekannt gegeben, sich komplett vom Verbrennergeschäft zu verabschieden. Künftig werden in den BYD-Produktionshallen nur vollelektrische und stark elektrifizierte Plug-in-Hybridfahrzeuge vom Band rollen.

Rückrufe von Elektrofahrzeugen kommen immer wieder vor, auch der Elektroautopionier Tesla hatte bereits diverse Male Fahrzeuge in die Werkstätten zurückrufen müssen. Insbesondere die Fahrzeugakkus gelten als mögliches Sicherheitsrisiko. Hersteller und Experten insistieren aber, dass elektrifizierte Fahrzeuge nicht unsicherer seien als traditionelle Verbrenner.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com