10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag

Dem DAX dürfte nach seinem jüngsten Stabilisierungsversuch erneut die Puste ausgehen. In vorbörslichen Indikationen verliert der deutsche Leitindex zeitweise 2,3 Prozent auf 13.511 Punkte.

2. Börsen in Fernost mit Verlusten

Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Donnerstag tiefer. In Tokio verliert der Nikkei gegen 7:55 Uhr unserer Zeit 1,60 Prozent auf 25.793 Punkte. Auf dem chinesischen Festland geht es beim Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,58 Prozent nach unten auf 3.041 Zähler. In Hongkong gibt der Hang Seng derweil um 2,04 Prozent auf 19.421 Einheiten nach.

3. Commerzbank: Gewinn höher als vorab berichtet

Niedrigere Restrukturierungsaufwendungen als im Vorjahr und ein kräftiges Ertragswachstum in beiden Kundensegmenten haben zum deutlich höheren Gewinn der Commerzbank im ersten Quartal beigetragen. Zur Nachricht

4. Allianz bestätigt Ausblick trotz Gewinnrückgang

Die Allianz sieht sich nach dem ersten Quartal weiter auf Kurs. Europas größter Versicherer bestätigte den Ausblick für den operativen Gewinn im Geschäftsjahr. Zur Nachricht

5. RWE dank Erneuerbaren Energien mit Gewinnsprung

Der Energiekonzern RWE ist mit einem Gewinnsprung ins laufende Jahr gestartet. Vor allem dank des Ausbaus der Kapazitäten im Geschäft mit Erneuerbaren Energien und dafür günstigerem Wetter verdiente der Konzern sowohl operativ als auch unterm Strich deutlich mehr. Zur Nachricht

6. Siemens wächst deutlich - Marge sinkt jedoch

Siemens ist im zweiten Quartal (per Ende März) wie erwartet deutlich gewachsen, die Entscheidung zum vollständigen Rückzug aus dem russischen Markt belastet jedoch das Ergebnis und drückt die Marge. Zur Nachricht

7. Merck KGaA konkretisiert Prognose

Die Darmstädter Merck KGaA hat ihren Wachstumskurs im ersten Quartal fortgesetzt. Dazu haben alle drei Unternehmensbereiche beigetragen, die wichtigsten Treiber waren die "Big-3-Geschäfte" des Unternehmens. Zur Nachricht

8. ProSiebenSat.1 wächst dank höherer Werbeerlöse

Die ProSiebenSat.1 Media SE hat im ersten Quartal bei höheren Erlösen etwas weniger verdient. Der Konzern profitierte von einem kräftigen Wachstum der TV-Werbeerlöse, während das operative Ergebnis wie angekündigt durch Investitionen geschmälert wurde. Zur Nachricht

9. Ölpreise fallen wieder

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel gefallen und haben damit einen Teil ihrer Vortagsgewinne abgegeben. Im längeren Vergleich liegen die Ölpreise aber weiter auf hohem Niveau.

10. Euro hält sich über 1,05 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel knapp über der Marke von 1,05 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0515 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0553 Dollar festgesetzt.

