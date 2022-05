Apple räumt überraschenden Bug bei iPhones ein

• iOS-Entwickler entdeckt einen Bug und teilt ihn auf Twitter• Apple untersucht den Fehler derzeit• Eine Einstellung kann den Bug verhindern

Wie 9to5Mac am 5. Mai berichtet, gibt es bei iOS 15 einen überraschenden Bug. Der iOS-Entwickler Kevin Archer entdeckte diesen zuerst und postete ein Video dazu auf Twitter. In dem Video sieht man den Prozess des Herunterladens der Apple Music App aus dem App Store und wie die App an die Standardposition des Startbildschirm-Docks zurückkehrt. Dies ist die Position ganz unten rechts, wo sich die Musik-App in der Standardkonfiguration auf einem neuen iPhone befindet. Aufgrund des aktuellen technischen Fehlers wirft Apple Music jede andere App, die sich zuvor auf dieser Position befunden hat aus dem Dock und platziert sich selbst automatisch dort.

Seems like if you download the Apple Music app from App Store, it will automatically appear on your device (iPhone) dock, more than this, it will change any other 3d party app with the Music app. If on your dock, you only have Apple apps it won't do anything. pic.twitter.com/c0pkO9G2pq