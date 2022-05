JOST-Aktie trotzdem tiefer: JOST Werke bestätigt nach Gewinnwachstum Jahresziele

Zudem sei es gelungen, durch Preiserhöhungen einen nicht unerheblichen Teil der gestiegenen Rohmaterial-, Energie- und Logistikkosten weiterzureichen, wie JOST Werke am Donnerstag bei der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal in Neu-Isenburg bei Frankfurt mitteilte. Der Umsatz stieg demnach in den drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich um mehr als ein Fünftel auf knapp 312 Millionen Euro. Als bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) blieben davon elf Prozent hängen, was absolut einen Anstieg des operativen Gewinns um 15,5 Prozent auf 34,4 Millionen Euro bedeutet. Beide Kennziffern liegen über den vom Unternehmen zur Verfügung gestellten durchschnittlichen Analystenschätzungen. Unter dem Strich verdiente JOST 21,5 Millionen Euro nach 18,9 Millionen vor einem Jahr. Der Jahresausblick wurde bestätigt.

Via XETRA verliert die JOST-Aktie zeitweilig 1,13 Prozent auf 35 Euro.

/mis/stk

NEU-ISENBURG (dpa-AFX)

