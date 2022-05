Euro gibt Gewinne wieder ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch im späten New Yorker Devisenhandel einen Teil seiner Gewinne wieder abgegeben. Zuletzt wechselte die Gemeinschaftswährung mit 1,0533 US-Dollar die Besitzer. Im späten europäischen Währungsgeschäft hatte der Euro noch 1,0560 Dollar gekostet. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0553 (Dienstag: 1,0554) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9476 (0,9475) Euro gekostet.

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Höher als erwartet ausgefallene Inflationsdaten aus den USA belasteten den Euro im Verlauf des Handels etwas. Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich im April zwar abgeschwächt, allerdings weniger als erwartet. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,3 Prozent. Im März war die Inflationsrate mit 8,5 Prozent auf den höchsten Stand seit gut 40 Jahren gestiegen. Die US-Notenbank Fed dürfte ihren Zinserhöhungskurs fortsetzen./bek/he