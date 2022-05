Erstes europäisches Land lässt Krypto-Börse Binance zu

• Frankreich wird Headquarter für Europa• Aufbau traditioneller Unternehmensstrukturen• Mit Blockchain-Technologiezentren und Förderprogrammen zu einem lebendigen Ökosystem

Mit der Zulassung in Frankreich hat die Krypto-Börse in Europa einen Fuß in die Tür bekommen. Nach Dubai, dem Zentrum von Binance im Mittleren Osten, könnte Frankreich nun zum europäischen Hauptquartier werden.

Changpeng Zhao ("CZ"), Gründer und CEO von Binance, äußerte gegenüber CNBC, das Unternehmen plane, seine europäische Basis in Paris einzurichten. Frankreich sei trotz strenger Regulierungsbehörde "sehr fortschrittlich" gegenüber Kryptowährungen.

Startup Campus STATION F in Paris

Der weltgrößte Startup Campus STATION F in Paris gab Mitte April den Einzug von Binance bekannt: "Wir lieben Frankreich. Und diese Eröffnung ist ein Beweis für unser Engagement. Wir sind entschlossen, ein starkes Ökosystem rund um Blockchain, Web.3 und Metaverse aufzubauen und zu unterstützen", wird CZ in der Pressemitteilung von STATION F zitiert. Frankreich sei die Binance-Basis für Europa und man wolle STATION F als Raum für Innovation und Kreativität nutzen.

David Prinçay, CEO von Binance Frankreich, ließ in der Pressemitteilung verlauten, das Unternehmen werde kreative Projekte fördern und die Unternehmer mit Binance-Partnern und Niederlassungen weltweit in Austausch bringen. Binance verpflichtete sich laut CNBC zur Investition von 100 Millionen Euro in Web 3-Startups in Frankreich.

Umstrukturierungspläne, hin zu traditionellen Unternehmensstrukturen

Auf dem Crypto and Digital Assets Summit der Financial Times Ende April sagte CZ, wie CryptoMonday berichtet, Binance rücke nun von seiner Strategie ab, ohne Unternehmenseinheiten und Büros zu operieren, und wolle in zahlreichen europäischen Ländern sowie in den USA lizensierte Unternehmenseinheiten aufbauen.

Die organisatorische Umstrukturierung könnte der weltweit größten Krypto-Börse den erhofften Erfolg in Europa bescheren, da Binance unterschiedliche, regional ausgerichtete Strategien verfolgen und sein Dienstleistungsportfolio entsprechend anpassen könnte. CZ betonte, dass dieser Schritt, Binance mit einer Holding und Niederlassungen in den Ländern in traditionelle Unternehmensstrukturen zu bringen, notwendig sei, um Zugang zum traditionellen Bankensystem zu erhalten. Binance als zentralisierte Börse müsse einen Schritt zurückgehen und der traditionellen Struktur folgen.

Diese Strategie verfolgt Binance bereits im Nahen Osten, wo im Dubai World Trade Centre ein Blockchain-Technologiezentrum, um neue Talente zu fördern und ein lebendiges Blockchain-Ökosystem aufzubauen, entstehen soll.



