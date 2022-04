Nach weniger als zwei Jahren: Binance.US verlässt Blockchain Association wegen unterschiedlicher Werte und Ziele

• Binance.US tritt aus der Blockchain Association aus• Vor zwei Jahren trat bereits Coinbase aus• Binance.US plant die Gründung eines eigenen Büros für Regierungsangelegenheiten

Sprecher der Blockchain Association bestätigt den Ausstieg von Binance.US

Binance.US verlässt die Blockchain Association - dies berichtete CoinDesk Mitte April. Eine Binance.US nahestehende Person habe erklärt: "Binance.US hat letztes Jahr eine große Investition in die Blockchain Association getätigt. Unsere Führungskräfte haben kürzlich in gutem Glauben mit den Führungskräften der Blockchain Association verhandelt, um die Rolle von Binance.US innerhalb der Gruppe zu stärken. Aber nach mehreren Gesprächen haben wir schließlich festgestellt, dass unsere Werte, Ziele und Standards nicht vollständig übereinstimmen." Erst Mitte August war Binance.US der Blockchain Association beigetreten. Curtis Kincaid, Sprecher der Blockchain Association, habe die Trennung von Binance.US per Mail bestätigt, so CoinDesk.

Binance.US ist der US-amerikanische Ableger der marktführenden Krypto-Plattform Binance, die 2019 in den USA verboten wurde. Die Blockchain Association setzt sich dafür ein, dass die Gesetzgebung in den Vereinigten Staaten Blockchain-Netzwerken umfangreichere Handlungsmöglichkeiten bietet.

Genaue Gründe für Ausstieg wurden nicht genannt

Welche verschiedenen Werte, Ziele und Standards Grund für den Ausstieg von Binance.US aus der Blockchain Association sind, ist nicht bekannt. Wie CoinDesk berichtet, hat sich auch die Krypto-Plattform Coinbase 2020 kurz nach dem Beitritt von Binance.US von der Blockchain Association getrennt: Man sehe Widersprüche zwischen den eigenen Zielen und denen der Blockchain Association. Es ist unklar, ob die Entscheidung von Coinbase mit Binance.US in Zusammenhang steht - als Grund für den Austritt aus der Blockchain Association nannte Coinbase die Konkurrenz nicht.

Binance.US will eigenes Büro für Regierungsangelegenheiten aufbauen

"Die Ressourcen, die wir [für die Blockchain Association] eingesetzt hätten, werden nun für Bemühungen verwendet, die mit der politischen Agenda von Binance.US in Washington und den Hauptstädten der Bundesstaaten im ganzen Land übereinstimmen", so die Binance.US nahestehende Person gegenüber CoinDesk. Ein Sprecher des Unternehmens habe zudem erklärt: "Wir freuen uns, in D.C. unser eigenes Team für Regierungsangelegenheiten zu gründen, um mit US-Politikern aktiv einen direkten und konstruktiven Dialog rund um sinnvolle Regulierungen aufzubauen, der Klarheit und Vertrauen schafft und der amerikanischen Innovation und Führung die Möglichkeit gibt, in der Krypto-Branche zu florieren." Ein genaues Datum für die Eröffnung des neuen Büros in Washington wurde bislang nicht bekanntgegeben - ebenso wenig wie sich Binance, Binance.US oder die Blockchain Association auf ihren Websites Stand Ende April zu dem Thema geäußert haben.

Genaue Pläne von Binance.US noch nicht bekannt

Die Blockchain Association zeigt sich derweil unbeeindruckt von der Entscheidung der Krypto-Plattform. CDie Blockchain Association wünscht Binance.US viel Glück beim Aufbau ihres Betriebs in Washington.", erklärte der Sprecher der Blockchain Association Curtis Kincaid gegenüber CoinDesk und gab an, dass die Blockchain Association derzeit "mehr als 80 der prominentesten Firmen, Investoren, Infrastruktur-Unternehmen und Projekte der amerikanischen Krypto-Wirtschaft" zu ihren Mitgliedern zähle.

Es bleibt abzuwarten, welche Schritte Binance.US in den nächsten Wochen und Monaten zum Aufbau des eigenen Büros in Washington unternehmen wird.

