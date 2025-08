NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.455 Punkte

DOW JONES--Auffällige Bewegungen bei deutschen Einzeltiteln sind am Freitag nachbörslich nicht zu beobachten gewesen. Auch in der Breite tat sich wenig, gemessen am wenig veränderten XDAX.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.455 23.426 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

August 01, 2025 16:23 ET (20:23 GMT)