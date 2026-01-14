NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 25.384 Punkte

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

DOW JONES--Leicht negative Vorgaben der Wall Street haben die Kurse im nachbörslichen Handel am Dienstag etwas belastet. Die Nachrichtenlage war jedoch dünn; auffällige Bewegungen in Einzelwerten wurden nicht beobachtet.

Heute im Fokus Nach US-Inflationsdaten: US-Börsen letztlich schwach -- DAX schließt kaum verändert -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- Palantir, AMD, Intel, Google, BioNTech, Rüstungsaktien im Fokus Bitpanda will wohl in Frankfurt an die Börse. Gold und Silber mit neuen Höchstständen. Stellenabbau in verlustreicher VR-Sparte von Meta. Symrise: Terpene-Sparte steht zum Verkauf. E.ON platziert Anleihen im Milliardenvolumen. Airbus: Trotz Rumpfteil-Ärger mehr Auslieferungen. Warner Bros. Discovery: HBO Max fordert etablierte Streaming-Riesen heraus.

