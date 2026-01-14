NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 25.384 Punkte
13.01.26 22:26 Uhr
DOW JONES--Leicht negative Vorgaben der Wall Street haben die Kurse im nachbörslichen Handel am Dienstag etwas belastet. Die Nachrichtenlage war jedoch dünn; auffällige Bewegungen in Einzelwerten wurden nicht beobachtet.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
25.384 25.421 -0,1%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
January 13, 2026 16:26 ET (21:26 GMT)