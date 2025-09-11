NACHBÖRSE/XDAX + 0,2 Prozent auf 23.769 Punkte - Cancom legen zu
DOW JONES--Im nachbörslichen Handel gewinnen Cancom auf Tradgate 1,5 Prozent auf 23,50 Euro. Der im TecDAX und SDAX notierte Münchener IT-Dienstleister will vom 22. September bis spätestens 18. September 2026 bis zu 3,152 Millionen eigene Aktien - entsprechend bis zu 10 Prozent des Grundkapitals - über die Börse erwerben. Die erworbenen Aktien sollen zu allen rechtlich zulässigen Zwecken verwendet werden.
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
23.768 23.718 +0,2 Punkte
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
September 09, 2025 16:54 ET (20:54 GMT)