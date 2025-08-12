NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 24.244 Pkt - Ruhiger Wochenausklang
08.08.25 22:28 Uhr
DOW JONES--Von einem recht ruhigen Wochenausklang im nachbörslichen Handel berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Die Umsätze seien entsprechend niedrig gewesen. Wichtige Unternehmensnachrichten habe es nicht gegeben.
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.244 24.163 +0,3%
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
