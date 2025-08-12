DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto16,25 +2,7%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin100.405 -0,2%Euro1,1634 -0,3%Öl66,20 -0,3%Gold3.398 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht leichter ins Wochenende -- Dow letztlich höher - NASDAQ mit Rekord -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound im Fokus
Top News
The Trade Desk-Aktie -38 Prozent nach Bilanz und Personalwechsel The Trade Desk-Aktie -38 Prozent nach Bilanz und Personalwechsel
Metavista3D-Aktie: Nach 100% Rally folgt brutaler 25%-Absturz - Überlebenskampf trotz neuer Aufträge Metavista3D-Aktie: Nach 100% Rally folgt brutaler 25%-Absturz - Überlebenskampf trotz neuer Aufträge
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 24.244 Pkt - Ruhiger Wochenausklang

08.08.25 22:28 Uhr

DOW JONES--Von einem recht ruhigen Wochenausklang im nachbörslichen Handel berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Die Umsätze seien entsprechend niedrig gewesen. Wichtige Unternehmensnachrichten habe es nicht gegeben.

Wer­bung

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.244 24.163 +0,3%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2025 16:29 ET (20:29 GMT)