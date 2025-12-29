DAX24.351 +0,1%Est505.752 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,28 +1,9%Nas23.474 -0,5%Bitcoin74.051 -0,7%Euro1,1776 ±0,0%Öl61,70 +1,5%Gold4.332 -4,4%
NACHBÖRSE/XDAX kaum verändert bei 24.361 Pkt - Hohe Umsätze

29.12.25 22:26 Uhr

DOW JONES--Während an den Börsen die Liquidität vor Silvester ausdünnt, steigt die Aktivität der Privatanleger bei Lang & Schwarz. "Anleger haben offenbar zwischen den Jahren Zeit und nehmen letzte Änderungen an ihren Portfolios vor", sagte ein Händler am Montagabend mit Blick auf das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien. Auffällige Einzelaktien oder Sektoren habe es aber nicht gegeben: "Gehandelt wurde querbeet", ergänzte der Marktteilnehmer. Handelbare Nachrichten seien ebenfalls nicht zu verzeichnen gewesen.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.361 24.351 Kaum verändert

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 29, 2025 16:26 ET (21:26 GMT)