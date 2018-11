SGL Carbon-Chef Köhler: "Spüren keine Abschwächung"

€uro am Sonntag

: Wir spüren aktuell diese Schwäche nicht. Im Gegenteil, die Automobilindustrie fragt verstärkt unsere Spezialgrafit-Lösungen für Anwendungen unter anderem in Wasser - und Vakuumpumpen nach - und das sowohl für Fahrzeuge mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren als auch für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben. Daher erweitern wir auch wie angekündigt die Fertigungskapazitäten an unserem Standort in Bonn.

SGL hat ein Werk in Großbritannien. Welche Auswirkungen wird der Brexit haben?

Wir erwarten keine größeren Belastungen. Zölle dürften für uns nur marginale oder keine Auswirkungen haben. Das größere Fragezeichen steht hinter der Logistik und den Zeitabläufen bei der Zollabfertigung. Darauf bereiten wir uns vor.

Mit der Vollkonsolidierung der Joint Ven­tures - mit BMW bei Carbonfasern und mit Benteler bei Glasfaserverbundwerkstoffen - stellt SGL für 2018 mehr als eine Milliarde Euro Umsatz in Aussicht. Wie groß wird das Umsatzplus mittelfristig?

Mit unserem Fokus auf die Zukunftsthemen Mobilität, Energie und Digitalisierung werden wir unser nachhaltiges Wachstum fortsetzen. Bis 2022 wollen wir unseren Umsatz auf 1,3 Milliarden Euro erhöhen.

Wie ist die aktuelle Auslastung?

Im ersten Schritt bei der Herstellung des Grafitblocks oder der Carbonfaser muss wegen der Skaleneffekte großzügiger ­geplant und gebaut werden. Da sind noch Kapazitäten verfügbar. Alle weiteren Schritte sind für die Kunden technologisch und auf Kapazitäten maßgeschneidert. In einigen Bereichen stoßen wir aufgrund der hohen Nachfragen damit zum Teil an unsere Fertigungsgrenzen.











_______________________

Bildquellen: Frank Reinhold/SGL Carbon SE , 2010 © SGL Group