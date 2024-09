NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schwächelt zum Start des Freitagshandels

Kursentwicklung im Fokus

So bewegt sich der NASDAQ Composite morgens.

Am Freitag verbucht der NASDAQ Composite um 15:57 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 0,23 Prozent auf 17.972,92 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,081 Prozent auf 17.999,35 Punkte an der Kurstafel, nach 18.013,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 18.024,34 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17.970,50 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,27 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 20.08.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 17.816,94 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 20.06.2024, mit 17.721,59 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 20.09.2023, einen Stand von 13.469,13 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 21,72 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18.671,07 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14.477,57 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Astro-Med (+ 4,73 Prozent auf 14,18 USD), Powell Industries (+ 4,28 Prozent auf 201,02 USD), Donegal Group B (+ 3,38 Prozent auf 13,75 USD), Sify (+ 2,75 Prozent auf 0,37 USD) und Cumulus Media A (+ 2,68 Prozent auf 1,53 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Innodata (-6,85 Prozent auf 13,33 USD), Hooker Furniture (-5,95 Prozent auf 17,85 USD), Old Dominion Freight Line (-4,17 Prozent auf 196,00 USD), ON Semiconductor (-4,13 Prozent auf 70,32 USD) und Ballard Power (-3,71 Prozent auf 1,69 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 20.799.194 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,003 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Ebix-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19,46 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net