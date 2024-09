DAX vor schwächerem Start -- Nikkei klar im Plus -- Mercedes-Benz senkt Ausblick für 2024 -- Lufthansa stellt Verbindung von Frankfurt nach Peking auf Prüfstand

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag zunächst schwächeln. Der DAX tendiert rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke 0,50 Prozent im Minus auf 18.908,00 Punkten, nachdem er am Vortag noch ein Rekordhoch bei 19.044,96 Zählern erklommen hatte.

Auch der TecDAX wird vorbörslich etwas tiefer gesehen. Nachdem der deutsche Leitindex am Donnerstag - nach der Zinswende in den USA - auf ein neues Allzeithoch klettern konnte, dürfte es im Freitagshandel vorerst etwas ruhiger zugehen. Ab Mittag steht der große Verfall an den Terminbörsen an, der für etwas Bewegung sorgen könnte. Während am Mittag die Index-Optionen auf den DAX verfallen, folgen am Abend die auf Einzelaktien.



An den europäischen Aktienmärkten werden am Freitag sinkende Kurse erwartet. Der EURO STOXX 50 gibt vorbörslich leicht nach. Noch am Vortag war es zu einer Rally an Wall Street & Co. gekommen, nachdem die Leitzinsen in den USA deutlich gesenkt wurden. Am Freitag rückt nun vor allem der Große Verfalltag der September-Optionen und -Futures in den Fokus. Als einer der wichtigsten Termine des Jahres an den internationalen Terminbörsen sei er immer wieder gut für Sonderbewegungen.





Die US-Börsen machten am Donnerstag nach dem Fed-Zinsentscheid vom Vortag deutliche Gewinne. Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 1,26 Prozent bei 42.025,19 Punkten. Zuvor wurde bei 42.190,00 Zählern ein neuer Rekordstand erreicht.

Der NASDAQ Composite rückte daneben um 2,51 Prozent auf 18.013,98 Punkte vor. Die US-Börsen notierten am Donnerstag mit starken Kursgewinnen. Nachdem die Märkte am Mittwoch leicht negativ auf die Zinssenkung der US-Notenbank reagiert hatten, setzte sich nun eine optimistischere Stimmung durch. Die Federal Reserve hatte den Leitzins um 50 Basispunkte gesenkt, was von vielen Marktteilnehmern als aggressiv wahrgenommen wurde und Fragen über eine mögliche Besorgnis der Notenbanker bezüglich einer Abschwächung der Wirtschaft aufwarf. Es gab auch Bedenken, dass zu schnelle Zinssenkungen die Inflation befeuern könnten. Während der Pressekonferenz nach der Entscheidung erklärte Fed-Chef Jerome Powell jedoch, dass er keine Anzeichen für ernsthafte Probleme in der US-Wirtschaft sehe und zeigte sich zuversichtlich, die Inflation in den Griff zu bekommen. Die am Donnerstag veröffentlichten Wirtschaftsdaten bestätigen, dass die Lage der Wirtschaft nicht so schlecht ist, wie befürchtet. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank in der vergangenen Woche stärker als von Experten erwartet - und das von einem bereits niedrigen Niveau. Der Philadelphia-Fed-Index erholte sich im September deutlicher als prognostiziert und kehrte in den positiven Bereich zurück. Obwohl das Leistungsbilanzdefizit im zweiten Quartal höher als erwartet ausfiel, gelten diese Daten als veraltet.