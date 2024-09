10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX etwas tiefer erwartet

Der DAX dürfte am Tag des Leitzinsentscheids der US-Notenbank mit Zurückhaltung in den Handel starten. Große Ausschläge sind zunächst nicht zu erwarten, Anleger dürften sich vor dem wichtigen Termin, an dem unklar ist, ob es zu einem kleinen oder einem großen Zinsschritt kommen wird, kaum aus der Deckung wagen.

2. Börsen in Fernost fester

Die Börsen in Asien zeigen sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Der Nikkei 225 gewann zuletzt 0,36 Prozent auf 36.332,04 Punkte. Der Shanghai Composite zeigt sich daneben 0,12 Prozent höher bei 2.707,38 Zählern. In Hongkong ruht das Geschäft anlässlich des Feiertags zum Tag nach dem Mittherbstfest. Der Hang Seng war am Dienstag um 1,37 Prozent fester bei 17.660,02 Punkten aus dem Handel gegangen.

3. Tupperware-Aktie vom Handel ausgesetzt: Tupperware stellt US-Insolvenzantrag

Der Frischhaltedosen-Spezialist Tupperware hat nach jahrelangen Problemen einen Insolvenzantrag in den USA gestellt. Zur Nachricht

4. US-Notenbank Fed entscheidet über Geldpolitik - Zinssenkung erwartet

Die US-Notenbank Federal Reserve gibt am Mittwoch (20.00 Uhr MESZ) ihre Entscheidung zum weiteren Kurs der Geldpolitik bekannt. Analysten gehen davon aus, dass die Fed ihren Leitzins erstmals seit mehr als vier Jahren senken wird. Zur Nachricht

5. Snap bringt nächste Generation der Spectacles-AR-Brille auf den Markt

Von Snap, den Machern der populären Foto-App Snapchat, gibt es die nächste Brille, die digitale Objekte in reale Umgebungen einblenden kann. Zur Nachricht

6. Finanzvorständin: Bund sollte restliche Anteile an Commerzbank erst mal halten

Commerzbank-Finanzvorständin Bettina Orlopp hat den Anteilseigner Bund angesichts einer möglichen Übernahme durch die UniCredit zu einer abwartenden Haltung aufgefordert. Zur Nachricht

7. FDA genehmigt Novartis-Medikament Kisqali für weitere Indikation

Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat das Novartis-Medikament Kisqali für die Behandlung von Patientinnen mit einer bestimmten Form von Brustkrebs im Frühstadium zugelassen. Zur Nachricht

8. EU-Gericht entscheidet über Milliarden-Strafe für Google

Vor dem Gericht der EU geht es am Mittwoch erneut um eine Wettbewerbsstrafe gegen die Alphabet-Tochter Google. Zur Nachricht

9. Ölpreise im Rückwärtsgang

Die Ölpreise geben am MIttwoch nach: WTI zeigt sich bei 69,46 US-Dollar je Barrell, für Brent geht es bis auf 73,16 US-Dollar nach unten.

10. Euro stabil

Der Euro zeigt sich am Mittwoch zum Dollar wenig bewegt. Aktuell steht er bei 1,1118 US-Dollar.