Fed-Zinsentscheid am Abend: DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Anleger zurückhaltend -- Finanzvorständin: Bund sollte restliche Anteile an Commerzbank halten -- Tupperware insolvent

Der deutsche Aktienmarkt dürfte mit leichten Verlusten starten. Der DAX war am Dienstag 0,50 Prozent fester bei 18.726,08 Punkten in den Feierabend gegangen.

Auch der TecDAX beendete die Sitzung 0,77 Prozent höher bei 3.314,09 Zählern. Das Rekordhoch vom Monatsbeginn bei 18.990 Punkten, das der deutsche Leitindex am Montag erzielt hatte, dürfte in Sichtweite bleiben. Am Abend steht der Termin an, auf den Anleger weltweit seit Wochen hinfiebern: Die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Im Mittwochshandel dürften sich Anleger hierzulande daher zurückhaltend zeigen, zumal unklar ist, wie groß der Zinsschritt ausfallen wird, den die Währungshüter heute gehen werden. Unerwartet gestiegene US-Einzelhandelsumsätze im August hätten nichts daran geändert, dass auch eine große Zinsanpassung um 50 Basispunkte nach unten möglich sei, hieß es von Stephen Innes von SPI Asset Management./ Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Die europäischen Aktienmärkte dürften zurückhaltend eröffnen. Der EURO STOXX 50 konnte den Dienstagshandel 0,69 Prozent höher bei 4.860,78 Punkten beenden. Anleger dürften sich vor dem am Abend anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve kaum aus der Deckung wagen. Entsprechende Tendenzen zeigten sich bereits am Vortag an den US-Börsen, wo Anleger ebenfalls kaum Engagements eingingen. Dass die Fed die Leitzinsen am Abend erstmals seit 2020 senken wird, gilt als sicher. Unklar ist aber weiterhin, ob es zu einem kleinen oder einem großen Zinsschritt kommt. Zudem werden Anleger die Begleitkommentare der Währungshüter genau auf Hinweise über den möglichen Zustand der US-Wirtschaft untersuchen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen schlossen am Dienstag nur wenig verändert. Der Dow Jones war zunächst stärker in den Handel gestartet und markierte bei 41.835,28 Punkten ein neues Rekordhoch. Im Verlauf flachte die Stimmung zusehends ab, der US-Leitindex ging schlussendlich mit einem marginalen Minus von 0,04 Prozent bei 41.607,23 Punkten aus dem Handel.

Der NASDAQ Composite gab einen Teil seiner Gewinne im Handelsverlauf ab, schloss am Ende aber noch mit einem leichten Plus. Zum Handelsende stand ein Aufschlag von 0,20 Prozent auf 17.628,06 Zähler an den Kurstafeln. Die Aufmerksamkeit der Anleger blieb auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch gerichtet, obwohl am Dienstag bereits einige wichtige Wirtschaftsdaten veröffentlicht wurden: So stiegen die Einzelhandelsumsätze im August um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat, während Analysten einen Rückgang von 0,2 Prozent erwartet hatten. Die Industrieproduktion legte im August um 0,8 Prozent zu, deutlich mehr als die prognostizierten 0,2 Prozent. Auch die Kapazitätsauslastung fiel etwas höher aus als erwartet. Später werden noch die Lagerbestände aus dem Juli veröffentlicht. Es wird allgemein davon ausgegangen, dass die Federal Reserve die Zinsen senken wird. Die am Dienstag veröffentlichten Daten könnten jedoch beeinflussen, ob der Zinsschritt 25 oder 50 Basispunkte betragen wird. Aktuell wird ein kleiner Zinsschritt mit 34 Prozent und ein größerer mit 66 Prozent eingepreist. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken