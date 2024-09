Hold von Jefferies & Company Inc. für BASF-Aktie

Aktie unter der Lupe

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des BASF-Papiers durch Jefferies & Company Inc.-Analyst Chris Counihan.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF auf "Hold" belassen. Die meisten der europäischen Chemiekonzerne müssten sich im zweiten Halbjahr stärker als der historische Durchschnitt erholen, um noch ihre Jahresprognose oder die Markterwartungen zu erreichen, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Das Ausmaß der benötigten Verbesserung sei aber niedriger als in den vorigen Jahren. BASF gehöre zu den Unternehmen, für die das zweite Halbjahr weniger prägend sei, unter anderem wegen der Saisonalität in der Landwirtschaft.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die BASF-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die BASF-Aktie konnte um 13:57 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 46,01 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.838.753 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Auf Jahressicht 2024 kletterte die Aktie um 1,0 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2024 / 12:56 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2024 / 19:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.