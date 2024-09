Margenverbesserung geplant

WACKER CHEMIE hat im Rahmen seines Capital Markets Days für Investoren und Analysten die Ziele für 2030 und 2024 bestätigt.

Bis 2030 will WACKER CHEMIE weiterhin unter anderem einen Umsatz in der Größenordnung von 10 Milliarden Euro erreichen sowie eine EBITDA-Marge von mehr als 20 Prozent. Der Fokus liege "zukünftig stärker auf Margenverbesserung als auf Volumenwachstum", sagte CEO Christian Hartel. Der Konzern investiere verstärkt in Effizienz und den Ausbau des Spezialitätengeschäfts.

Für die Ziele im laufenden Jahr sieht sich der Münchener Spezialchemiekonzern in der Spur. Der operative Gewinn EBITDA soll im dritten Quartal auf dem Niveau des zweiten liegen (2Q: 160 Millionen Euro). Im Gesamtjahr peilt WACKER CHEMIE beim EBITDA weiter eine Landung in der oberen Hälfte der Zielspanne 600 bis 800 Millionen Euro an sowie einen Umsatz von 6,0 bis 6,5 Milliarden Euro und einen Jahresüberschuss deutlich unter Vorjahr.

Durchwachsenes drittes Quartal

WACKER CHEMIE hat neben der Bestätigung der Jahresziele einen kurzen Ausblick auf das laufende dritte Quartal gegeben, dessen Ergebnisse der MDAX-Konzern laut Finanzkalender am 29. Oktober veröffentlicht. Der operative Gewinn EBITDA soll auf Konzernebene nach derzeitiger Einschätzung auf Vorquartalsniveau landen (160 Millionen Euro), also etwas höher als der Vorjahreswert (152 Millionen Euro).

Nach Segmenten verlief das Quartal laut Investorenpräsentation sehr unterschiedlich: im Segment Silicones übertrifft das 3Q-EBITDA leicht das zweite Quartal, bei Polymers ist es auf Vorquartalsniveau, bei Polysilicon wegen schwächerer Umsatzvolumina unterhalb; bei Biosolutions erwartet WACKER ein EBITDA im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Der Umsatz liegt den Angaben zufolge bei Silicones und Biosolutions auf 2Q-Niveau, bei Polymers etwas darunter. Bei Silicones verzeichnete der Konzern im Sommer schwächere Auftragseingänge und keine Trendwende im dritten Quartal. Polymers werden durch die anhaltend schwache Baukonjunktur in mehreren Märkten belastet, bei Polysilicon leidet der Solar-Bereich den Angaben zufolge unter Verunsicherung durch Antidumpingverfahren in den USA.

Jefferies bestätigt "Buy"-Rating für WACKER CHEMIE

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für WACKER CHEMIE anlässlich des Kapitalmarkttags mit einem Kursziel von 126 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe alle bisher formulierten Unternehmensziele für 2030 bestätigt, schrieb Analyst Chris Counihan in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Angedeutet werde eine leichte Reduzierung der Investitionsausgaben. In der Summe erwartet der Experte eine gedämpfte Kursreaktion. Nach einem schwächelnden Handelsstart notiert die WACKER-Aktie via XETRA mittlerweile 1,79 Prozent im Plus bei 84,28 Euro.

