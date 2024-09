Hohe Kursziele

Eine Kommentar von Morgan Stanley zur europäischen Chemiebranche sorgt am Donnerstag für Bewegung.

So können sich die Aktien von WACKER CHEMIE und LANXESS auf XETRA nach Empfehlungen stark erholen, die zuletzt gefragten Air Liquide-Papiere fallen an der EURONEXT derweil zurück.

Analyst Thomas Wrigglesworth setzt bei LANXESS auf mögliche Portfolioverschlankung, die den Schuldenabbau vorantreiben würde. Zudem dürfte der Spezialchemiekonzern von sinkenden Energiekosten profitieren, wenn die Morgan-Stanley-Experten Recht behielten. Auf XETRA legt die LANXESS-Aktie am Donnerstag zeitweise um 3,65 Prozent auf 25,27 Euro zu. Damit zeichnet sich ein Test der exponentiellen 200-Tage-Linie ab.

Bei WACKER begrüßt Wrigglesworth den Abschied aus dem unprofitablen chinesischen Solarmarkt und teilt die Einschätzung des Managements, dass man seine Rohstoffe für Solarzellen gut auf dem wachsenden US-Markt losschlagen kann. WACKER-Papiere waren zuletzt fast an ihr Jahrtief bei 81,22 Euro zurückgefallen und erholen sich auf XETRA nun zeitweise um 3,18 Prozent auf 84,96 Euro. Wrigglesworth traut ihnen 113 Euro zu und LANXESS 37 Euro.

Nach dem Fehlausbruch vom Vortag bei Air Liquide nimmt der Verkaufsdruck nach einer Abstufung auf "Underweight" derweil zu: Der Anteilsschein verliert an der EURONEXT in Paris zeitweise 2,2 Prozent auf 164,66 Euro. Wrigglesworth fürchtet einen zyklischen Abschwung, der in der Aktienbewertung nach dem guten Lauf ignoriert werde.

Einen Blick wert sind auch die Aktien von Akzo Nobel, die der Analyst als "Top Pick", also Branchenfavorit nennt. Sie steigen am Donnerstag an der EURONEXT in Amsterdam zeitweise um 1,08 Prozent auf 58,02 Euro.

FRANKFURT