Wacker Chemie bestätigt Ziele für 2025 - Nettoverlust im 1Q

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Wacker Chemie ist im ersten Quartal unter dem Strich in die roten Zahlen geraten und hat operativ auch weniger verdient als vom Unternehmen im März in Aussicht gestellt. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Münchener Spezialchemiekonzern, der im MDAX börsennotiert ist. "Die schwache Konjunktur prägt weiterhin das Bestellverhalten vieler Kunden", sagte CEO Christian Hartel. "Dazu kommt in den letzten Wochen erhebliche Verunsicherung an den Märkten aufgrund der aktuellen US-Handelspolitik."

Wer­bung Wer­bung

Im Zeitraum Januar bis März sank der operative Gewinn (EBITDA) auf 127,1 Millionen Euro von 172 Millionen im Vorjahr. Die Marge verschlechterte sich auf 8,6 Prozent von 11,6. Der Umsatz betrug 1,48 Milliarden Euro nach 1,49 Milliarden.

Wacker Chemie hatte im März mit den Ergebnissen für 2024 und dem Ausblick für 2025 für das erste Quartal ein EBITDA von 135 Millionen Euro bei einem Umsatz auf Vorjahresniveau in Aussicht gestellt. Das Geschäft im Januar und Februar habe sich auf Vorjahresniveau entwickelt.

Deutlichere Rückgänge gab es beim EBIT und unter dem Strich. Vor Zinsen und Steuern sank der operative Gewinn (EBIT) auf 0,4 Millionen Euro von 63 Millionen im Vorjahr. Nach Steuern ergab sich den Angaben zufolge ein Verlust von 3,4 Millionen Euro bzw 0,16 Euro je Aktie, verglichen mit einem Gewinn von 48 Millionen bzw 0,89 Euro je Aktie.

Wer­bung Wer­bung

Die Ergebnisse waren für alle Gewinn-Kennziffern schlechter als die Konsenserwartungen.

Im Gesamtjahr plant Wacker Chemie weiterhin ein EBITDA von 700 bis 900 Millionen Euro und eine EBITDA-Marge auf Vorjahresniveau (13,3 Prozent). Der Umsatz soll weiterhin steigen, auf 6,1 bis 6,4 Milliarden (2024: 5,7 Milliarden). Kostendisziplin und Effizienzsteigerungen bleiben weiter im Fokus.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/hab

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2025 01:32 ET (05:32 GMT)