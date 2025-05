Jefferies & Company Inc.

WACKER CHEMIE Buy

12:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Wacker Chemie nach Zahlen für das erste Quartal von 100 auf 81 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Counihan reduzierte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) um etwa 14 Prozent, in erster Linie wegen eines größeren und länger andauernden Überhangs im Polysilizium-Markt. Dies geht aus einer am Freitag vorliegenden Einschätzung hervor. Allerdings verdunkle nicht nur das Polysilizium-Geschäft die Perspektiven./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2025 / 11:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2025 / 19:00 / ET

