Vorläufige Zahlen

Der Spezialchemiekonzern LANXESS hat das zweite Quartal 2024 deutlich über der Markterwartung abgeschlossen.

Wie der Kölner MDAX-Konzern mitteilte, lag das EBITDA vor Sondereinflüssen nach vorläufigen Berechnungen bei 181 Millionen Euro und damit 32 Prozent über dem auf 137 Millionen Euro lautenden Vara-Konsensus sowie 69 Prozent über dem Vergleichswert des Vorjahres.

Laut LANXESS war das Zweitquartalsergebnis geprägt von höheren Auslastungsraten nach dem im Vorjahr starken, beabsichtigten Lagerabbau. Zudem leistete das Sparprogramm einen positiven Beitrag. Im Vergleich zum zweiten Quartal 2023 stiegen die Volumina in einigen Kundenindustrien weiter leicht an, während die agrochemische Industrie kontinuierlich schwach blieb und die schwierigen Marktkonditionen in der Baubranche andauerten, so das Unternehmen.

Die Jahresprognose eines EBITDA vor Sondereinflüssen mit einem Wachstum zwischen 10 und 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr (512 Millionen Euro) bekräftigte LANXESS. Für das laufende Quartal geht LANXESS von einem EBITDA vor Sondereinflüssen nahe bei oder bis zu dem Niveau des zweiten Quartals aus.

Die vollständigen Quartalszahlen sollen am 9. August veröffentlicht werden.

LANXESS springen hoch - Erwischen Pessimisten auf falschem Fuß

Nach überraschend guten Eckdaten und bestätigten Jahreszielen sind die Aktien von LANXESS am Mittwochn nach oben geschossen. Die LANXESS-Aktie notiert via XETRA zeitweise 15,62 Prozent höher bei 25,84 Euro. Sie ließen dabei einige Chartwiderstände hinter sich und kletterten stellenweise auf das höchste Niveau seit Mitte Mai. Viele Marktteilnehmer waren mit gewisser Skepsis in den Quartalsbericht Anfang August gegangen. Wer auf weiter fallende Kurse gesetzt hat, wurde nun auf dem falschen Fuß erwischt. Eindeckungen von solchen Leerverkäufen verstärken den Kaufdruck.

UBS-Analyst Samuel Perry war in seinem Ausblick vor einer Woche beispielsweise 5 Prozent unter dem operativen-Gewinn-Konsens für 2024 von 573 Millionen Euro geblieben. Das entspricht einer Steigerung gegenüber 2023 um lediglich 6 Prozent. Lanxess bestätigte allerdings nun seine Ambition, das Ebitda um 10 bis 20 Prozent zu steigern.

FRANKFURT (Dow Jones) / FRANKFURT (dpa-AFX Broker)