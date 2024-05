NASDAQ Composite Index-Papier Silgan-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Silgan-Anleger freuen

Qualitätsdividendenzahlung

Es wurde beschlossen, Anlegern eine Dividende auszuschütten.

Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Silgan am 28.05.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von 0,72 USD je Aktie beschlossen. Damit wurde die Silgan-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 12,50 Prozent aufgebessert. 78,89 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 9,65 Prozent an.

Silgan-Aktien-Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging der Silgan-Titel via NYSE bei einem Wert von 46,63 USD aus dem Geschäft. Das Silgan-Papier verzeichnet für 2023 eine Dividendenrendite von 1,59 Prozent. Die Dividendenrendite stieg damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 1,23 Prozent betrug.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Silgan-Aktienkurs

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Silgan-Aktienkurs via NYSE 59,09 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 82,43 Prozent stärker zugenommen als der Silgan-Kurs.

Silgan-Dividendenvorhersage

Für das Jahr 2024 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 0,73 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 1,57 Prozent sinken.

Silgan-Kerndaten

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Silgan beträgt aktuell 4,972 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Silgan verfügt über ein KGV von aktuell 15,16. 2023 setzte Silgan 5,988 Mrd. USD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 3,00 USD.

Redaktion finanzen.net