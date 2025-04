NASDAQ Composite Index-Titel Roivant Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine Roivant Sciences-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Lukrative Roivant Sciences-Investition?

Bei einem frühen Investment in Roivant Sciences-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 07.04.2024 wurde die Roivant Sciences-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Roivant Sciences-Anteile 11,74 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Roivant Sciences-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 8,518 Roivant Sciences-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 80,58 USD, da sich der Wert eines Roivant Sciences-Papiers am 04.04.2025 auf 9,46 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,42 Prozent verringert.

Alle Roivant Sciences-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

