NEL ASA-Aktie aktuell: NEL ASA tendiert um Nulllinie

Mit einem Kurs von 1,76 EUR zeigte sich die NEL ASA-Aktie im Frankfurt-Handel zuletzt kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die NEL ASA-Aktie bei 1,77 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die NEL ASA-Aktie bis auf 1,73 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,77 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 235.405 NEL ASA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.06.2020 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,95 EUR an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.08.2019 bei 0,55 EUR.

In der Bilanz 2021 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,105 NOK je NEL ASA-Aktie stehen.

Die NEL ASA Aktie wird unter der ISIN NO0010081235 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Oslo, Nasdaq OTC, Chi-X, FN STO Eq, BATS Europe1, BX World, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt und ist in dem Index E-Mobilität Wasserstoff Index gelistet. NEL ASA ist ein Unternehmen aus Norwegen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sashkin/stock.adobe.com