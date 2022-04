NEL ASA Aktie News: NEL ASA tendiert am Vormittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 2,2 Prozent auf 1,66 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die NEL ASA-Aktie bei 1,66 EUR. Bei 1,64 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten NEL ASA-Aktien beläuft sich auf 31.221 Stück.

Bei einem Wert von 2,68 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2021). Mit einem Zuwachs von 61,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.01.2022 bei 1,05 EUR. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 36,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NEL ASA-Aktie bei 19,63 NOK.

Am 05.05.2022 äußerte sich NEL ASA zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. NEL ASA vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,18 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,90 NOK je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat NEL ASA im vergangenen Quartal 229,00 Millionen NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NEL ASA 248,00 Millionen NOK umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.05.2022 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2022-Bilanz können NEL ASA-Anleger Experten zufolge am 15.02.2023 werfen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,247 NOK je NEL ASA-Aktie.

