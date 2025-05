NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA gewinnt am Mittag

So bewegt sich NEL ASA

Die Aktie von NEL ASA zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,7 Prozent auf 0,194 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 11:58 Uhr 1,7 Prozent auf 0,194 EUR. Zwischenzeitlich stieg die NEL ASA-Aktie sogar auf 0,197 EUR. Bei 0,190 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten NEL ASA-Aktien beläuft sich auf 2.696.927 Stück.

Am 29.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,803 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Kursplus von 314,314 Prozent wieder erreichen. Am 07.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,166 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,293 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten NEL ASA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 4,21 NOK.

NEL ASA ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 NOK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA ebenfalls -0,01 NOK je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite hat NEL ASA im vergangenen Quartal 155,34 Mio. NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 59,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NEL ASA 387,20 Mio. NOK umsetzen können.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.07.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 13.05.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NEL ASA 2025 einen Verlust in Höhe von -0,295 NOK ausweisen wird.

