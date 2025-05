NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA macht am Nachmittag Boden gut

Blick auf NEL ASA-Kurs

Die Aktie von NEL ASA zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die NEL ASA-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Das Papier von NEL ASA konnte um 16:01 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,1 Prozent auf 0,193 EUR. Bei 0,197 EUR markierte die NEL ASA-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,190 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 3.593.057 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 29.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,803 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 316,895 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2025 bei 0,166 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,759 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,21 NOK für die NEL ASA-Aktie aus.

Am 30.04.2025 hat NEL ASA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 NOK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 NOK je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 155,34 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von 59,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 387,20 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von NEL ASA wird am 16.07.2025 gerechnet. Am 13.05.2026 wird NEL ASA schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,295 NOK je NEL ASA-Aktie.

