NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Die Aktie von NEL ASA gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von NEL ASA gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 0,188 EUR abwärts.

Die NEL ASA-Aktie musste um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 0,188 EUR. In der Spitze büßte die NEL ASA-Aktie bis auf 0,188 EUR ein. Bei 0,191 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 306.005 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Bei 0,803 EUR markierte der Titel am 29.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NEL ASA-Aktie somit 76,574 Prozent niedriger. Am 07.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,166 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,696 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 NOK an NEL ASA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus. Das durchschnittliche Kursziel der NEL ASA-Aktie wird bei 4,21 NOK angegeben.

Am 30.04.2025 legte NEL ASA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 NOK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei NEL ASA ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 NOK in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 155,34 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von 59,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 387,20 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 16.07.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von NEL ASA rechnen Experten am 13.05.2026.

Laut Analysten dürfte NEL ASA im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,295 NOK einfahren.

