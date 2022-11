NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Vormittag freundlich

Um 09:22 Uhr ging es für das NEL ASA-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 1,33 EUR. Die NEL ASA-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,33 EUR an. Mit einem Wert von 1,31 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 127.810 NEL ASA-Aktien.

Am 12.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 2,07 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 35,90 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.10.2022 bei 0,94 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NEL ASA-Aktie 40,48 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 17,86 NOK für die NEL ASA-Aktie.

Am 21.10.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 229,30 NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 229,30 NOK in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte NEL ASA am 15.02.2023 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL ASA-Aktie springt hoch: JPMorgan stuft Kursziel für NEL ASA leicht herunter

NEL ASA-Aktie dreht ins Plus: NEL weitet Verlust aus

NEL ASA-Aktie etwas fester: Goldman Sachs passt Kursziel für NEL ASA an

Ausgewählte Hebelprodukte auf NEL ASA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NEL ASA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NEL ASA

Bildquellen: Sashkin/stock.adobe.com