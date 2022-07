NEL ASA Aktie News: Anleger schicken NEL ASA am Mittag ins Minus

Um 20.07.2022 12:22:00 Uhr fiel die NEL ASA-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 1,58 EUR ab. Bei 1,57 EUR markierte die NEL ASA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,63 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 644.831 NEL ASA-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,07 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.11.2021 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 1,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2022). Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 49,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NEL ASA-Aktie bei 19,68 NOK.

NEL ASA ließ sich am 21.10.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.08.2022 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 24.08.2023.

