NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Dienstagvormittag im Plus

Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,3 Prozent auf 1,19 EUR. Die NEL ASA-Aktie legte bis auf 1,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 1,19 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via Frankfurt 47.147 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 2,07 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2021). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,24 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.10.2022 bei 0,94 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NEL ASA-Aktie 26,59 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 17,86 NOK für die NEL ASA-Aktie aus.

Am 21.10.2021 äußerte sich NEL ASA zu den Kennzahlen des am 30.09.2021 ausgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 229,30 NOK – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 229,30 NOK eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 15.02.2023 erwartet. NEL ASA dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 01.11.2023 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL ASA-Aktie springt hoch: JPMorgan stuft Kursziel für NEL ASA leicht herunter

NEL ASA-Aktie dreht ins Plus: NEL weitet Verlust aus

NEL ASA-Aktie etwas fester: Goldman Sachs passt Kursziel für NEL ASA an

Ausgewählte Hebelprodukte auf NEL ASA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NEL ASA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NEL ASA

Bildquellen: Anusorn Nakdee / Shutterstock.com