NEL ASA-Aktie aktuell: NEL ASA tendiert tiefer

Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 4,7 Prozent auf 2,97 EUR. Die NEL ASA-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,97 EUR ab. Bei 3,06 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Von der NEL ASA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 209.573 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.01.2021 erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 16.03.2020 auf bis zu 0,63 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --0,080 NOK je NEL ASA-Aktie.

Nel ASA ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute.

